Retiran el cáncer y reconstruyen la mama en una misma cirugía en la Ciudad de la Salud

La paciente tenía un cáncer de mama in situ extenso, en etapa 0, detectado mediante una mamografía y confirmado posteriormente con una biopsia.

Ciudad de Panamá/Una paciente de 47 años fue sometida en la Ciudad de la Salud a una mastectomía total de la mama derecha para retirar el tejido afectado por cáncer y, en la misma intervención, inició el proceso de reconstrucción mamaria.

El procedimiento forma parte del trabajo conjunto que desde 2023 desarrollan los equipos de cirugía oncológica y cirugía plástica de la Ciudad de la Salud, que ya acumula alrededor de 30 intervenciones de este tipo.

La paciente tenía un cáncer de mama in situ extenso, en etapa 0, detectado mediante una mamografía y confirmado posteriormente con una biopsia. Aunque la enfermedad se encontraba en una fase temprana, los estudios determinaron que el cáncer ocupaba una parte importante de la glándula mamaria, por lo que los especialistas indicaron retirar completamente la mama derecha para lograr el control local de la enfermedad.

El cirujano oncólogo César Díaz explicó que durante la mastectomía se retira la glándula mamaria afectada, procurando conservar la mayor cantidad de piel posible para facilitar la reconstrucción. En la misma intervención también se realiza la evaluación de los ganglios axilares para determinar si existe compromiso por la enfermedad.

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Una vez finalizada la parte oncológica, el equipo de cirugía plástica entra al quirófano para iniciar la reconstrucción.

“Una vez terminamos el equipo de cirugía oncológica, ingresa entonces el equipo de cirugía plástica para continuar con el proceso quirúrgico”, detalló Díaz.

En este caso, el cirujano plástico y reconstructivo John Davis colocó un expansor mamario, un dispositivo que inicialmente se introduce vacío y que posteriormente se llena de manera progresiva para alcanzar un volumen similar al de la mama sana.

El expansor podrá ser sustituido posteriormente por un implante definitivo y, dependiendo de las características de la paciente, el resultado podrá complementarse con grasa de su propio cuerpo.

Davis destacó que realizar ambos procedimientos de manera coordinada permite que la paciente avance en el tratamiento del cáncer y, al mismo tiempo, en la recuperación de la mama.

“Nos ayuda mucho a que tenga una recuperación más corta y, psicológicamente, que al despertar de la cirugía no tenga ese impacto de encontrarse con una ausencia en su pecho”, explicó.

De acuerdo con los especialistas, no todas las pacientes son candidatas a una reconstrucción inmediata, ya que la decisión depende de las características del cáncer y de las condiciones de cada caso. Cuando es posible, este abordaje permite que la extracción del tejido afectado y el inicio de la reconstrucción se realicen durante una misma intervención quirúrgica.