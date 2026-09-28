Rescatan a tres costarricenses con vida tras una semana desaparecidos en el mar

De acuerdo con la información, la embarcación fue localizada a unas 20 millas náuticas al norte de Cuango, en la provincia de Colón.

Panamá/Tres pescadores costarricenses fueron rescatados con vida este lunes 28 de septiembre en aguas del Caribe panameño.

La embarcación en la que viajaban había sido reportada como desaparecida desde el 21 de septiembre, después de zarpar de Puerto Limón, Costa Rica.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) recibió la alerta a través de la línea 911 y desplegó la patrullera P-230 y una aeronave para buscarlos. En el operativo participaron más de 20 agentes de distintos equipos aeronavales.

De acuerdo con la información, la embarcación fue localizada a unas 20 millas náuticas al norte de Cuango, en la provincia de Colón. A bordo estaban los tres tripulantes, de 39, 44 y 41 años de edad.

Según medios costarricenses, los pescadores salieron de Los Cocos, en la provincia de Limón, rumbo a aguas próximas a Manzanillo. Al no regresar en la fecha prevista, autoridades de Costa Rica y Panamá iniciaron su búsqueda.

Tras el rescate, fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón. Allí recibieron atención prehospitalaria de paramédicos de la Aeronaval y del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, antes de ser llevados a un centro médico.