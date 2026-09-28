Hospital Santo Tomás transforma su farmacia con un sistema automatizado de B/.2.9 millones

La nueva plataforma permitirá mejorar el control de inventarios, trazabilidad y manejo de medicamentos, además de automatizar la preparación y distribución de dosis hacia las salas de hospitalización.

El Hospital Santo Tomás (HST) implementó un Sistema Integral de Automatización Farmacéutica, con una inversión de B/.2.9 millones, para modernizar el almacenamiento y distribución de medicamentos dentro del centro hospitalario.

El proyecto contempla la transformación de las áreas de depósito de medicamentos, cuarto frío, despacho a sala y preparación de dosis unitarias, con el objetivo de hacer más eficiente y seguro el proceso de gestión farmacéutica.

El Depósito de Medicamentos del HST administra actualmente 450 renglones de medicamentos, con un inventario aproximado de 300 millones de unidades, por lo que la institución señala que la automatización permitirá fortalecer el control sobre estos productos.

Entre los principales cambios se encuentran:

Mayor trazabilidad: permitirá un seguimiento más detallado de los medicamentos.

permitirá un seguimiento más detallado de los medicamentos. Control del inventario: integración de los productos almacenados dentro y fuera del sistema automatizado.

integración de los productos almacenados dentro y fuera del sistema automatizado. Gestión de vencimientos: identificación y seguimiento de las fechas de caducidad para contribuir a reducir pérdidas.

identificación y seguimiento de las fechas de caducidad para contribuir a reducir pérdidas. Mayor seguridad: herramientas para identificar el medicamento correspondiente a cada pedido y reforzar el control durante su preparación.

herramientas para identificar el medicamento correspondiente a cada pedido y reforzar el control durante su preparación. Conservación especializada: incorporación de un cuarto frío con capacidad para al menos 90,000 unidades , con monitoreo automático entre 2 °C y 8 °C y sistema de alarmas.

incorporación de un cuarto frío con capacidad para al menos , con monitoreo automático entre y sistema de alarmas. Unidosis integrada: automatización de la preparación, empaque y transporte de medicamentos hacia las salas de hospitalización.

Como parte de este último componente, se incorporarán 12 carros destinados al transporte y transferencia de medicamentos en unidosis hacia las salas.

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Capacidad para 729 camas

El sistema dará soporte a las 729 camas hospitalarias, así como a 32 servicios médicos y 28 salas.

De acuerdo con el Hospital Santo Tomás, la plataforma tendrá una capacidad de procesamiento de hasta 2,000 dosis o unidades por hora y está diseñada para incorporar nuevos usuarios y responder al crecimiento futuro de la operación farmacéutica.

La institución sostiene que esta transformación busca traducirse en beneficios directos para los pacientes, mediante una gestión farmacéutica con mayores niveles de automatización, control y capacidad operativa.