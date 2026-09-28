Rector Eduardo Flores destaca avances científicos y ejecución del 87% del presupuesto de la Universidad de Panamá

Durante su rendición de cuentas, el rector saliente destacó que la investigación científica fue una de las prioridades de sus 10 años de gestión. También señaló que la relación de estudiantes por profesor aumentó de 13 a 18, mientras las publicaciones en revistas de alto impacto pasaron de 54 a 263.