Rector Eduardo Flores destaca avances científicos y ejecución del 87% del presupuesto de la Universidad de Panamá
Durante su rendición de cuentas, el rector saliente destacó que la investigación científica fue una de las prioridades de sus 10 años de gestión. También señaló que la relación de estudiantes por profesor aumentó de 13 a 18, mientras las publicaciones en revistas de alto impacto pasaron de 54 a 263.
Ciudad de Panamá, Panamá/El rector saliente de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, presentó su rendición de cuentas, en la que destacó los principales resultados de sus 10 años al frente de la primera casa de estudios superiores del país.