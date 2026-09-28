Se registra un muerto y cuatro heridos tras recibir descarga eléctrica mientras cavaban un pozo en Colón
El hecho ocurrió la noche del domingo 27 de septiembre en la comunidad de El Polvorín, corregimiento de Cativá. Según información preliminar, el equipo utilizado para cavar habría tocado un cable de alta tensión.
Colón/Un hombre de 36 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaban en la excavación de un pozo en la comunidad de El Polvorín, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.