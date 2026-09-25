¡Preocupante! Nueve embarazadas en Veraguas han sido diagnosticadas con VIH en lo que va del año
Las autoridades de salud también reportan 11 fallecimientos de pacientes con VIH en lo que va del año. Ante estas cifras, se reiteró el llamado a realizarse pruebas y mantener prácticas sexuales responsables.
Veraguas/Nueve mujeres embarazadas en la provincia de Veraguas han sido diagnosticadas este año con al menos dos enfermedades de transmisión sexual: VIH y sífilis, una situación que genera preocupación entre las autoridades de salud y que refuerza el llamado a la prevención y a la realización oportuna de pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.