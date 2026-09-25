Las autoridades de salud también reportan 11 fallecimientos de pacientes con VIH en lo que va del año. Ante estas cifras, se reiteró el llamado a realizarse pruebas y mantener prácticas sexuales responsables.

Veraguas/Nueve mujeres embarazadas en la provincia de Veraguas han sido diagnosticadas este año con al menos dos enfermedades de transmisión sexual: VIH y sífilis, una situación que genera preocupación entre las autoridades de salud y que refuerza el llamado a la prevención y a la realización oportuna de pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.