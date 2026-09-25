Expo Capac 2026: compradores buscan viviendas más accesibles y opciones de financiamiento

Jóvenes, parejas y familias recorren la feria en busca de su primera vivienda o de propiedades para inversión. Entre las opciones también evalúan precios, acceso al agua y energía, así como requisitos bancarios.

Jóvenes, parejas y familias recorren la feria Expo Capac 2026 en busca de su primera vivienda o de propiedades para inversión. Entre las opciones también evalúan precios, acceso al agua y energía, así como requisitos bancarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Jóvenes independientes, parejas y familias recorren la Expo Capac 2026 en busca de opciones para adquirir su primera vivienda, mientras otros compradores evalúan propiedades como una alternativa de inversión.

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