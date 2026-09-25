Guararé celebra el Festival Nacional de la Mejorana con folclore y cultura

El festival reúne durante el fin de semana delegaciones folclóricas, concursos, presentaciones musicales y el tradicional desfile de carretas, mientras más de 300 agentes de la Policía Nacional estarán desplegados para reforzar la seguridad.

Guararé, Los Santos/El distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, se convierte este fin de semana en escenario de una amplia muestra de folclore, música y tradiciones con la celebración de la 74.ª edición del Festival Nacional de la Mejorana.

Durante los días de actividades se espera la participación de numerosas delegaciones provenientes de distintos puntos del país, con expresiones folclóricas infantiles, presentaciones autóctonas y otras manifestaciones culturales que forman parte de la programación del festival.

Uno de los principales atractivos será el tradicional desfile de carretas, previsto para el domingo, además de los diferentes concursos y actividades folclóricas programadas durante el fin de semana. La agenda continuará el lunes con la noche clásica de violines escolásticos, actividad que marcará el cierre del festival.

La participación de niños y jóvenes también ocupa un espacio importante dentro de las actividades, especialmente por su acercamiento a instrumentos y expresiones propias del folclore panameño. Los organizadores destacan que la incorporación de las nuevas generaciones permite mantener la práctica de estas tradiciones y contribuir a su continuidad.

Entre los participantes se encuentra un joven que comenzó a tocar mejorana hace aproximadamente seis meses. Ante la expectativa de una alta afluencia de visitantes durante el fin de semana, la Policía Nacional informó que contará con más de 300 agentes para reforzar la seguridad tanto de quienes acudan al festival como de los residentes de Guararé.

El despliegue busca acompañar las distintas actividades previstas durante la celebración, que reúne expresiones culturales y folclóricas de diferentes regiones del país. Con concursos, presentaciones, delegaciones infantiles, actividades autóctonas y el desfile de carretas, Guararé mantiene durante estos días una de las principales celebraciones dedicadas a la tradición y al folclore nacional.

Con información de Eduardo Javier Vega