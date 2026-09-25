Guararé celebra el Festival Nacional de la Mejorana con folclore y cultura

El festival reúne durante el fin de semana delegaciones folclóricas, concursos, presentaciones musicales y el tradicional desfile de carretas, mientras más de 300 agentes de la Policía Nacional estarán desplegados para reforzar la seguridad.

El distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, se convierte este fin de semana en escenario de una amplia muestra de folclore, música y tradiciones con la celebración de la 74.ª edición del Festival Nacional de la Mejorana.

Guararé, Los Santos/El distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, se convierte este fin de semana en escenario de una amplia muestra de folclore, música y tradiciones con la celebración de la 74.ª edición del Festival Nacional de la Mejorana.

Temas relacionados

Distrito de Guararé Provincia de Los Santos Festival Nacional de la Mejorana
Si te lo perdiste
Lo último
stats