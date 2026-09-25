El festival reúne durante el fin de semana delegaciones folclóricas, concursos, presentaciones musicales y el tradicional desfile de carretas, mientras más de 300 agentes de la Policía Nacional estarán desplegados para reforzar la seguridad.

Guararé, Los Santos/El distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, se convierte este fin de semana en escenario de una amplia muestra de folclore, música y tradiciones con la celebración de la 74.ª edición del Festival Nacional de la Mejorana.