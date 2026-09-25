Una propuesta que combina arte, conservación marina y restauración de corales fue presentada durante el foro “Panamá, el latido de los dos mares”, organizado por el Comité del Mes de los Océanos.

La iniciativa, presentada por la artista plástica panameña Gabriela Batista, contempla la construcción de 20 esculturas que serían instaladas bajo el mar y que, con el tiempo, podrían convertirse en estructuras para favorecer el crecimiento de corales y servir de refugio para distintas especies marinas.