Esculturas bajo el mar: una iniciativa que busca restaurar los arrecifes de Panamá

Los océanos enfrentan desafíos cada vez mayores relacionados con fenómenos como el cambio climático y El Niño, por lo que consideran necesario fortalecer las acciones de conservación y restauración.

Ciudad de Panamá/Una propuesta que combina arte, conservación marina y restauración de corales fue presentada durante el foro “Panamá, el latido de los dos mares”, organizado por el Comité del Mes de los Océanos.

La iniciativa, presentada por la artista plástica panameña Gabriela Batista, contempla la construcción de 20 esculturas que serían instaladas bajo el mar y que, con el tiempo, podrían convertirse en estructuras para favorecer el crecimiento de corales y servir de refugio para distintas especies marinas.

Batista explicó que el proyecto busca ir más allá de la exhibición artística y convertir las piezas en herramientas para contribuir a la recuperación de los ecosistemas marinos.

“Ayudamos a conservar porque no es un museo solamente para observar esculturas bajo el mar, sino que es para restaurar corales. Ellas son estructuras que van a ser refugio de vida marina”, indicó la escultora panameña.

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Durante el foro también se abordó la importancia de proteger especies que cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas marinos, entre ellas los tiburones.

El fotógrafo Eduardo Estrada, quien trabaja con grandes depredadores marinos, destacó el potencial que mantiene Panamá debido a la presencia de ecosistemas marinos que todavía conservan condiciones favorables para estas especies.

Estrada explicó que los tiburones desempeñan un papel importante en el equilibrio de los arrecifes, pese a que con frecuencia son percibidos únicamente como una amenaza.

“Un tiburón en un arrecife se encarga de eliminar animales enfermos”, señaló, al advertir que la alteración de estas poblaciones también puede afectar el equilibrio de los ecosistemas y, eventualmente, actividades vinculadas al turismo y la observación marina.

De acuerdo con los especialistas, los océanos enfrentan desafíos cada vez mayores relacionados con fenómenos como el cambio climático y El Niño, por lo que consideran necesario fortalecer las acciones de conservación y restauración.

El llamado es a que estas iniciativas no involucren únicamente a las instituciones gubernamentales, sino también a la ciudadanía, con acciones colectivas orientadas a proteger los ecosistemas marinos y aumentar la resiliencia de Panamá frente a los cambios ambientales.

Con información de Jocelyn Mosquera