La entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) se prevé que comience entre finales de octubre y principios de noviembre de este año, informó Carmen Jaén, coordinadora del programa.

Actualmente, las autoridades se encuentran en el proceso de validación de los formularios y documentos presentados por los beneficiarios y los sobrevivientes de personas fallecidas que tienen derecho al certificado.