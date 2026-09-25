Historias de éxito contadas por niños, niñas y adolescentes del IPHE

Niños, niñas y adolescentes que asisten al Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) compartieron sus historias de superación y demostraron que una condición de discapacidad no tiene que convertirse en un límite para alcanzar sus metas.

Juegos de Deportes Adaptados del IPHE: Más de 4,000 estudiantes participan

Durante la actividad denominada “Experiencias exitosas 2026”, los estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar parte de las habilidades que han desarrollado en las aulas y en diferentes actividades. Los más pequeños han aprendido a comunicarse, practicar deportes, elaborar pequeños libros y desarrollar sus capacidades artísticas a través de la pintura.

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