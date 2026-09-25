Historias de éxito contadas por niños, niñas y adolescentes del IPHE
Niños, niñas y adolescentes que asisten al Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) compartieron sus historias de superación y demostraron que una condición de discapacidad no tiene que convertirse en un límite para alcanzar sus metas.
Durante la actividad denominada “Experiencias exitosas 2026”, los estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar parte de las habilidades que han desarrollado en las aulas y en diferentes actividades. Los más pequeños han aprendido a comunicarse, practicar deportes, elaborar pequeños libros y desarrollar sus capacidades artísticas a través de la pintura.