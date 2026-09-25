Expo Capac 2026: compradores buscan viviendas más accesibles y opciones de financiamiento

Jóvenes, parejas y familias recorren la feria en busca de su primera vivienda o de propiedades para inversión. Entre las opciones también evalúan precios, acceso al agua y energía, así como requisitos bancarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Jóvenes independientes, parejas y familias recorren la Expo Capac 2026 en busca de opciones para adquirir su primera vivienda, mientras otros compradores evalúan propiedades como una alternativa de inversión.

Durante un recorrido por la feria realizado por TVN Noticias, algunos visitantes destacaron la variedad de proyectos y precios disponibles, aunque también señalaron aspectos que consideran importantes antes de tomar una decisión, como el acceso permanente al agua y la estabilidad del suministro eléctrico.

Uno de los compradores explicó que ha encontrado viviendas cuyos precios, fuera de la feria, pueden rondar entre $100,000 y $120,000, mientras que durante la exposición ha observado opciones de entre $70,000 y $80,000.

Sin embargo, planteó inquietudes sobre los proyectos que todavía dependen de pozos de agua y que no están conectados al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Otros visitantes señalaron que han encontrado alternativas de precios que consideran accesibles, tanto para primera vivienda como para inversión.

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Uno de los compradores indicó que algunos proyectos ofrecen la posibilidad de realizar cotizaciones directamente con bancos presentes en la feria, además de opciones de financiamiento con un 10% de abono y otras flexibilidades.

Entre las áreas que han despertado interés están Costa del Este, Panamá Norte, Panamá Este y Panamá Oeste. Otro visitante, interesado en adquirir un apartamento, señaló que ha encontrado ofertas en la zona que evalúa y consideró que los precios son actualmente más accesibles que meses atrás.

Además de comparar precios y ubicaciones, los compradores también deben cumplir con una serie de requisitos para acceder a un préstamo hipotecario. En el caso de trabajadores del sector privado, entre los requisitos mencionados durante la feria están contar con dos años de permanencia laboral, carta de trabajo, ficha, talonario y buenas referencias en la Asociación Panameña de Crédito (APC).

También se informó sobre un abono del 2% para una hipoteca nueva y del 10% cuando se trata de una vivienda usada, aunque las condiciones pueden variar dependiendo de la institución financiera con la que se realice el trámite. La presencia de distintas entidades bancarias en Expo CAPAC permite a los visitantes conocer alternativas de financiamiento y comparar las condiciones disponibles para la compra de una propiedad.

Con información de Yamy Rivas