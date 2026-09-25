17 plantas de tratamiento de barriadas ponen en riesgo fuentes de agua para potabilizadoras

El objetivo inicial es atender las 17 plantas ubicadas en cuencas relacionadas con sistemas de potabilización, debido al impacto que podrían generar sobre la calidad de las fuentes de agua.

Unas 17 plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en barriadas estarían representando un riesgo para las cuencas que abastecen a plantas potabilizadoras del país, de acuerdo con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González.

El funcionario explicó que estas plantas han sido identificadas como pasivos ambientales que requieren atención prioritaria, debido a su ubicación en cuencas que alimentan sistemas de potabilización.

“Nos hemos reunido con el ministro de Ambiente y hemos hecho el trabajo necesario para identificar. También hemos identificado, de esas plantas de promotoras, 17 en cuencas que alimentan nuestras plantas potabilizadoras y que son pasivos ambientales que tenemos que entrar a trabajar cuanto antes”, indicó González.

El director del Idaan detalló que la institución mantiene alrededor de 50 plantas de tratamiento bajo su responsabilidad, de las cuales 44 requieren atención.

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Sin embargo, el problema es más amplio. González señaló que existen más de 1,000 plantas de tratamiento pertenecientes a barriadas que se encuentran colapsadas o inoperativas y que permanecen en un limbo respecto a su atención, situación que, advirtió, puede representar riesgos para la salud pública y el ambiente.

Ante este escenario, se estableció una mesa de trabajo entre el sector público y privado, con participación del Ministerio de Ambiente y empresas promotoras, para definir las acciones necesarias.

La estrategia contempla utilizar recursos destinados a una emergencia, además de los presupuestos corrientes de las instituciones involucradas, para comenzar a intervenir las plantas identificadas como prioritarias.

González explicó que el objetivo inicial es atender las 17 plantas ubicadas en cuencas relacionadas con sistemas de potabilización, debido al impacto que podrían generar sobre la calidad de las fuentes de agua.

La intervención busca reducir los riesgos ambientales y sanitarios asociados al deterioro de estas infraestructuras y avanzar posteriormente en la atención del resto de las plantas que permanecen fuera de operación.