Coclé | Anuncian mantenimientos en tres plantas potabilizadoras esta semana

El Idaan advirtió que los trabajos programados podrían generar afectaciones temporales en el suministro de agua potable.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizará esta semana trabajos de mantenimiento en tres plantas potabilizadoras de la provincia de Coclé, debido a la acumulación de sedimentos provocada por las crecidas de los ríos.

Las labores comenzarán este martes en la planta potabilizadora de Capellanía, que abastece de agua potable a parte de la población del distrito de Aguadulce. Los trabajos se desarrollarán en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Posteriormente, el miércoles se realizarán labores en la planta potabilizadora de Natá. Durante el mantenimiento, la planta estará operando aproximadamente al 60% de su capacidad, por lo que podrían registrarse afectaciones en el suministro de agua potable.

🔗Puedes leer: Captación de agua cae hasta 40% en Chiriquí por disminución de fuentes hídricas

Para el jueves están programados trabajos en la planta potabilizadora del distrito de Penonomé, en horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

El director regional del Idaan, Arcenio González, explicó que estos trabajos son necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos de bombeo, principalmente ante las condiciones generadas por las crecidas de los ríos.

“Estas limpiezas en las tomas son necesarias para proteger los equipos de bombeo. Cada vez que hay estas crecidas del río, arrastra mucho sedimento y material flotante que pasan en las parrillas, llegando a unas fosas que tienen que limpiarse para mantener al 100% de los equipos”, indicó González.

Las crecidas de los ríos Chico y Zaratí han provocado la acumulación de sedimentos en las tomas de agua cruda, lo que ha obligado a programar los trabajos de limpieza y mantenimiento.

La situación también ha generado afectaciones en la captación del río Coclé, en el distrito de La Pintada, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

El Idaan advirtió que los trabajos programados podrían generar afectaciones temporales en el suministro de agua potable en los distritos de Penonomé, Aguadulce y Natá durante esta semana.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras se desarrollan las labores y se restablece progresivamente el servicio una vez culminen los mantenimientos.

Con información de Nathaly Reyes