Gobierno busca extender hasta 2048 el régimen especial de Ciudad del Saber

El ministro aclaró que la propuesta no crea nuevos incentivos fiscales ni modifica la naturaleza jurídica del régimen vigente.

El Gobierno presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para extender hasta febrero de 2048 la vigencia del régimen especial aplicable a la Ciudad del Saber, establecido mediante el Decreto Ley N.° 6 del 10 de febrero de 1998.

La propuesta, autorizada previamente por el Consejo de Gabinete, fue presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y contempla la aprobación de la Adenda N.° 1 al contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber.

El nuevo periodo planteado comprende desde febrero de 2023 hasta febrero de 2048, con el objetivo de mantener las condiciones del régimen especial establecido originalmente.

¿Qué busca la extensión?

Durante la presentación del proyecto, Orillac explicó que la adenda busca garantizar la estabilidad jurídica del régimen fiscal aplicable a las inversiones desarrolladas bajo el contrato de 1998, además de preservar la confianza y seguridad jurídica de los agentes económicos que operan en Ciudad del Saber.

El ministro aclaró que la propuesta no crea nuevos incentivos fiscales ni modifica la naturaleza jurídica del régimen vigente.

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Según explicó, se trata únicamente de extender un régimen que ya fue aprobado por el ordenamiento jurídico, manteniendo sus actuales condiciones y alcances.

El Gobierno plantea que la continuidad del régimen permitiría mantener instrumentos de estímulo a la inversión en las áreas revertidas, en momentos en que se busca impulsar el desarrollo económico, la generación de empleos y la competitividad del país.

Más de 260 organizaciones y 11 mil empleos

Como parte de los argumentos para sustentar la propuesta, el Gobierno destacó la evolución de Ciudad del Saber durante más de 25 años.

Actualmente, el complejo reúne más de 260 organizaciones, entre empresas nacionales y extranjeras, instituciones académicas, centros de investigación, organismos internacionales y otras entidades vinculadas con actividades consideradas de interés para el país.

De acuerdo con las cifras presentadas, estas organizaciones generan más de 11 mil empleos.

El Ejecutivo sostiene que estos resultados evidencian la contribución de Ciudad del Saber a la actividad económica, la generación de oportunidades laborales, la atracción de empresas y el desarrollo de actividades relacionadas con el conocimiento y la innovación.

Orillac señaló además que la extensión del régimen debe realizarse sin menoscabo de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El proyecto fue presentado formalmente ante los diputados, acompañado por el presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, Jorge Arosemena; el jefe de la Secretaría del Consejo de Gabinete, Edgardo Lasso, y miembros del equipo de trabajo de la institución.