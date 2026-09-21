Estudiantes de la UTP denuncian robos en paradas cercanas a la universidad; Policía asegura que reforzó la vigilancia

La Policía hizo un llamado para que las víctimas presentaran denuncias formales, ya que muchos casos se quedan solo en redes sociales y no se registran ante las autoridades.

Ciudad de Panamá, Panamá/El miedo a ser asaltados ha hecho que varios estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) prefieran evitar las paradas de la vía Ricardo J. Alfaro, sobre todo cuando cae la noche.

Los universitarios denuncian que en las paradas cerca del campus universitario se producen robos y hurtos constantemente. Según dicen, el problema es que hay muy poca luz y casi no se ve a la policía por la zona. Por eso, piden que aumenten la vigilancia para poder entrar y salir de sus clases sin tanto miedo.

Una estudiante contó que, cuando le tocó estar por ahí en un horario peligroso, prefirió irse directo a la Terminal de Albrook. Dijo que no se iba a arriesgar y que, si tiene que estar por esa zona un viernes, mejor busca otras opciones.

Otro estudiante recordó haber visto cómo le sacaban el celular a alguien justo cuando se subía a un autobús. También mencionó el caso de una compañera a la que le arrebataron el teléfono en la misma parada. Explicó que vio cómo le quitaban el celular del bolsillo trasero a una persona y que a su compañera de salón le quitaron el teléfono de la mano, aunque los ladrones no pudieron escapar con el objeto.

Para este joven, es fundamental que haya más agentes cerca. Comentó que en esa área casi no ve patrullas pasando y que sería de gran ayuda tener a alguien cerca a quien reportar si algo sucede.

En tanto, otro universitario señaló que conoce a varios compañeros que han perdido teléfonos o útiles escolares, ya sea temprano en la mañana o tarde en la noche. Por eso, pedí más patrullaje, sintiendo que la zona está muy desprotegida.

Policía asegura que reforzó la seguridad

Por su parte, la policía asegura que ya está trabajando en el tema. Emilia Herrera, jefa del puesto policial de Condado del Rey, afirmó que la Policía Nacional ha reforzado la seguridad tanto en el lado de Centennial como en la vía Ricardo J. Alfaro, también conocida como Tumba Muerto.

La agente también mencionó que están en contacto con las autoridades de la universidad y los equipos de seguridad de los centros educativos de la zona. En ese sentido, recomendó a los estudiantes que tengan mucho cuidado con sus pertenencias, especialmente a la hora de la salida, cuando hay muchísimos jóvenes concentrados en las paradas. Advirtió que los delincuentes aprovechan cualquier descubrimiento o distracción para actuar.

Además, Herrera pidió que no usen transporte informal o conocido como piratas, especialmente los que van hacia Panamá Oeste, porque no son seguros. Por último, la agente hizo un llamado para que las víctimas presentaran denuncias formales, ya que muchos casos se quedan solo en redes sociales y no se registran ante las autoridades.

También se activó botón de pánico y cámaras en las paradas.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.