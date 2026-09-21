Ministro Andrade responde por supuesto conflicto de interés: 'voy a aceptar el fallo de la Corte'

El titular del MOP aseguró que él contrató abogados privados y "ellos me confirman que yo no cometí conflicto de interés".

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que acatará la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia sobre el supuesto conflicto de interés relacionado con una obra en la que participó como contratista antes de asumir el cargo.

Durante la sustentación presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante la Asamblea Nacional, Andrade respondió a los cuestionamientos de los diputados y explicó la relación que mantuvieron Inversiones Los Tres y Asfaltos Panameños dentro de un consorcio.

“Un consorcio no es nada más que una alianza que pueden hacer dos, tres o cuatro empresas para realizar un proyecto. En este caso fueron dos empresas: una, Inversiones Los Tres, y la otra, Asfaltos Panameños. Cuando se termina un contrato que tú has hecho en alianza, el consorcio termina”, sostuvo.

El ministro negó que esta alianza comercial significara que ambas compañías fueran socias entre sí. “Ser consorciante no significa que yo soy socio de la compañía, en este caso Asfaltos Panameños, o que Asfaltos Panameños es socio de mi empresa”, expresó.

Andrade dijo que cedió su participación en el contrato antes de convertirse en ministro y que ese traspaso también fue refrendado antes de que asumiera el cargo.

Yo cedí ese contrato y lo cedí antes de que fuera ministro. Se refrendó esa cesión antes de que fuera ministro”, afirmó.

El titular del MOP también respondió a los señalamientos surgidos después de que reconociera que desconocía la obligación de declarar la posible situación de conflicto. “Que yo no conozca la norma tampoco significa que soy culpable. Yo me asesoré con mis abogados privados. Ellos dicen que yo no cometí ningún conflicto de interés, pero este caso está en la Corte y yo me voy a acoger al resultado de la Corte”, indicó.

Si la Corte dice que soy culpable, bueno, ese es el resultado. Y si la Corte dice que soy inocente, soy inocente. Hasta ahí va eso”, agregó.

Andrade reiteró que aceptará la decisión judicial sin presentar objeciones.

Yo contraté a unos abogados privados míos, analizaron mi caso y ellos me confirman que yo no cometí conflicto de interés. Sin embargo, este caso está en la Corte y yo voy a aceptar, sin reclamo, el fallo de la Corte, sea a favor o sea en contra”, manifestó.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha señalado que la Corte Suprema es la autoridad competente para investigar posibles faltas o delitos atribuidos a ministros de Estado. La entidad también recordó que la Ley 316 de 2022 obliga a los funcionarios a declararse impedidos de intervenir en asuntos en los que puedan enfrentarse sus intereses particulares y el interés público.

En su momento, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestionó previamente que Andrade pasara de contratista del Estado a dirigir la institución responsable de la obra, participara posteriormente en decisiones relacionadas con el proyecto y no declarara su vínculo anterior. La organización considera que el caso pondrá a prueba la aplicación de la ley sobre conflictos de interés.

Durante la vista presupuestaria, Andrade también señaló que el MOP ha presentado denuncias por el caso de las vigas, la presunta falsificación de carnés en la Junta Técnica y el cambio de la Línea 3 del Metro del cuarto puente sobre el Canal.

Sobre este último caso, manifestó que se presentó una denuncia por supuesto mal manejo administrativo, al considerar que la decisión de construir un túnel representa un costo adicional de $1,800 millones para el Estado.