Alcaldía de Renacimiento prohíbe bicicletas, scooters y buhonería en parques del distrito

La resolución fundamenta estas disposiciones en la normativa nacional relacionada con la movilidad activa y el uso seguro de los espacios públicos.

Chiriquí/La Alcaldía del distrito de Renacimiento estableció nuevas disposiciones para regular el uso de los parques públicos y reforzar la protección de estos espacios destinados al esparcimiento familiar, las actividades recreativas, culturales y folclóricas.

La medida, establecida mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial, prohíbe la circulación de bicicletas, scooters eléctricos y cualquier dispositivo de movilidad personal, tanto motorizado como no motorizado, dentro de los parques del distrito.

De acuerdo con la resolución, la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los peatones y mantener despejados los espacios públicos, luego de que las autoridades observaran la circulación de estos dispositivos dentro de los parques.

La normativa también establece la prohibición de la buhonería, el comercio informal, la instalación de puestos, las ventas ambulantes y cualquier otra actividad comercial dentro de estos espacios.

Asimismo, quedan prohibidas las actividades que obstaculicen el tránsito peatonal, afecten la seguridad de los visitantes o alteren el uso recreativo de los parques.

Protección del mobiliario urbano

La resolución contempla además medidas para proteger la infraestructura y el mobiliario urbano instalado en los parques.

Las personas que retiren, destruyan, alteren o dañen letreros informativos, basureros, lámparas, bancas, jardineras, vallas u otros elementos del mobiliario o infraestructura colocados por la Alcaldía de Renacimiento, serán remitidas al Funcionario de Cumplimiento o al Juez de Paz para la aplicación de las sanciones correspondientes.

La Alcaldía señala que estas disposiciones buscan hacer frente a situaciones como actos de vandalismo, daños a bienes municipales y el retiro de señalización instalada en los parques.

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Restricciones durante actividades culturales

La normativa también regula el desarrollo de actividades culturales, folclóricas, comunitarias y municipales.

Durante estos eventos, la Alcaldía podrá instalar vallas o barreras físicas para cerrar temporalmente la circulación de vehículos en las calles laterales de los parques.

El decreto establece que estará prohibido retirar, mover o destruir dichas estructuras. Quienes incumplan esta disposición también podrán ser remitidos al Funcionario de Cumplimiento o al Juez de Paz.

Vehículos a motor

Otra de las disposiciones establece que los conductores que ingresen con vehículos a motor a los parques, tanto en días regulares como durante eventos en los que se haya cerrado el área, serán sancionados conforme al régimen de faltas municipales y remitidos a la autoridad competente.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas, la resolución faculta al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional y al personal municipal, incluidos inspectores y funcionarios de cumplimiento, para realizar labores de vigilancia, prevención y sanción.

Como parte de la implementación de la medida, la Alcaldía de Renacimiento deberá instalar señalización visible y permanente en los parques del distrito para informar a la ciudadanía sobre las prohibiciones establecidas.

La resolución fundamenta estas disposiciones en la normativa nacional relacionada con la movilidad activa y el uso seguro de los espacios públicos, además de la responsabilidad de las autoridades municipales de preservar estos espacios y garantizar condiciones adecuadas para sus usuarios.