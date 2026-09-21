Fiesta Alrededor del Mundo reunirá gastronomía y cultura de más de 40 países

Los boletos ya están a la venta y tienen un costo de $5 para el próximo 18 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Si usted es fanático de la gastronomía, especialmente de la gastronomía internacional, guarde la fecha: el próximo 18 de octubre se realizará la Fiesta Alrededor del Mundo en el Centro de Convenciones Megápolis. Más de 40 países expondrán su gastronomía y su cultura, de acuerdo con lo explicado por los organizadores.

Además, habrá dos tarimas con presentaciones artísticas, tanto de Panamá como de los diferentes países participantes. Los fondos recaudados serán utilizados para desarrollar obras de impacto social en las provincias de Colón y Veraguas, específicamente proyectos dirigidos a la prevención del cáncer. En el distrito de San Miguelito se construirá un centro de estimulación cultural para los niños y jóvenes de esa zona.

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Carla Stanziola De Santics, presidenta de esta actividad, explicó que “esto incluye tamizajes preventivos de cáncer en Santiago de Veraguas y áreas aledañas, en alianza con Ansec Veraguas. Otro de los proyectos también está destinado a la prevención del cáncer, en alianza con la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), en la Costa Arriba y Costa Abajo de Colón. El otro se desarrollará en el distrito de San Miguelito, un distrito tan grande e importante que atraviesa muchas necesidades. A través de diversas fundaciones, vamos a trabajar para crear un centro cultural para jóvenes y niños del área”.

Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, dijo que “estamos próximos a celebrar la apertura del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, pero esta es la colección de El Caño, así que vamos a verla”.

“Se llama ‘El último abuelo del Chamá’. Son 55 piezas de oro que serán exhibidas. Queremos despertar la curiosidad, que las personas hagan preguntas a los arqueólogos, que inspiremos y rompamos esa barrera de la curiosidad”, agregó.

Los boletos ya están a la venta y tienen un costo de $5.

Con información de Jorge Quirós.