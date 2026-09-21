José Alejandro Rojas Pardini: Contraloría ordena secuestro de sus bienes como 'medida precautoria' por más de $774 mil

La Contraloría aclaró que se trata de medidas de carácter precautorio, adoptadas dentro de los procedimientos establecidos por la legislación para resguardar los intereses del Estado mientras continúan las diligencias correspondientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini, hasta por un monto preliminar de B/.774,462.64.

Rojas Pardini formó parte de la administración del expresidente de la República, Laurentino Cortizo.

La medida fue establecida mediante la Resolución No. 2927-2026-DNAJ/MP, del 17 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría.

De acuerdo con la entidad, las medidas contemplan el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta alcanzar el monto preliminar establecido en la resolución.

La Contraloría aclaró que se trata de medidas de carácter precautorio, adoptadas dentro de los procedimientos establecidos por la legislación para resguardar los intereses del Estado mientras continúan las diligencias correspondientes. Estas medidas no constituyen, por sí mismas, una condena o una determinación definitiva de responsabilidad.

La entidad indicó además que continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización y control, bajo el marco legal y con respeto al debido proceso.

Segundo caso reportado en menos de dos semanas

La decisión contra Rojas Pardini se conoce luego de que la Contraloría informara la semana pasada sobre la adopción de medidas precautorias contra el exministro de Obras Públicas Rafael José Sabonge Vilar.

En ese caso, las medidas fueron establecidas sobre bienes y fondos vinculados al exfuncionario por un monto preliminar de B/.704,452.61.

La Contraloría ha señalado que las medidas precautorias forman parte de las herramientas disponibles para proteger fondos y bienes relacionados con posibles irregularidades mientras avanzan las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

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