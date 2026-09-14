Rafael Sabonge: Contraloría ordena secuestro de sus bienes como 'medida precautoria' por $704 mil

La medida, por un monto preliminar de 704,452.61 de dólares, incluye bienes, fondos, vehículos y otros activos. La actuación fue adoptada mediante una resolución del 8 de septiembre, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República informó la adopción de medidas "precautorias" sobre bienes y fondos vinculados al exministro de Obras Públicas Rafael José Sabonge Vilar, por un monto preliminar de 704,452.61 de dólares.

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP, del 8 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

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Según la Contraloría, las acciones contemplan el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta cubrir el monto establecido de manera preliminar en la resolución.

La entidad aclaró que se trata de medidas de carácter precautorio, contempladas dentro de los procedimientos establecidos por la ley para proteger el patrimonio del Estado mientras continúan las actuaciones correspondientes.

La institución señaló que las diligencias se desarrollan con apego al debido proceso y dentro de sus facultades de fiscalización y control. Sabonge Vilar ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas durante el período comprendido entre 2019 y 2024.