Canal de Panamá sustenta presupuesto ante la Asamblea Nacional

El presupuesto del Canal de Panamá deberá ser aprobado por la Comisión de Presupuesto y posteriormente cumplir su trámite en segundo y tercer debate ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este lunes, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la administradora de la vía acuática, Ilya Espino de Marotta, sustentaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto presupuestario del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026-2027.

El proyecto estima ingresos superiores a $5,000 millones y aportes directos al Estado por más de $3,000 millones, sin aumentar los peajes a sus clientes, según destacaron las autoridades.

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Icaza indicó que “estimamos ingresos totales por el orden de 5 mil 555 millones 300 mil balboas y gastos de operación de 1,784.5 millones de balboas”.

Adicionalmente, se estiman aportes directos al Estado panameño de 3,607.8 millones, esto es 414 millones de balboas más que el monto aprobado para la vigencia fiscal 2026”, agregó.

De acuerdo con el ministro, este incremento refleja la solidez financiera del Canal y su compromiso permanente con el país.

Durante la sustentación, Espino de Marotta presentó un informe sobre los avances y las proyecciones del proyecto de río Indio, así como su importancia para la operación del Canal y el suministro de agua potable para la población.

“Vamos a repasar brevemente la necesidad del proyecto, porque es necesario, y las cuatro áreas en las que estamos trabajando actualmente: proyectos de desarrollo en cuenca, lo que es diseño de ingeniería para la construcción de la obra, todos los estudios ambientales y todo lo que es el plan de reasentamiento. El proyecto fue aprobado en enero del 2025 por la Junta Directiva del Canal de Panamá y fue cuando, pues, iniciamos inserción en el territorio para propósitos de ejecución de la obra”, expresó.

Explicó que el proyecto responde al “aumento del consumo y de necesidad para el país, fenómenos climáticos que vamos a ver ahora brevemente cómo se ha ido aumentando en estos últimos 10 años y cuál es el riesgo de no actuar a tiempo con este proyecto”.

También se señaló que el aumento del derecho por tonelaje, de $1 a $1.75, junto con los excedentes del Canal, incide en el incremento de más de $400 millones en los aportes al Estado con respecto al año anterior. Las autoridades recalcaron que los peajes cobrados a sus clientes no aumentarán.

El presupuesto del Canal de Panamá deberá ser aprobado por la Comisión de Presupuesto y posteriormente cumplir su trámite en segundo y tercer debate ante el pleno de la Asamblea Nacional.

La nueva vigencia fiscal comenzará el próximo 1 de octubre y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027.

Con información de Luis Alberto Jiménez.