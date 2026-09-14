6 de cada 10 especialistas en recursos humanos utilizan inteligencia artificial para la búsqueda de empleo

Estos resultados se presentan en la antesala de Empleo 2.0 Powered by Konzerta, la feria laboral más grande de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Según el estudio Reclutamiento y Postulación Digital de Konzerta, la app líder de empleo de Latinoamérica, el 63% de los especialistas en HR afirma utilizar inteligencia artificial en alguna etapa del proceso de selección. Por su parte, el 30% de los talentos utiliza inteligencia artificial en su proceso de búsqueda laboral; frente al 70% que no.

Estos resultados se presentan en la antesala de Empleo 2.0 Powered by Konzerta, la feria laboral más grande de Panamá.

“La evolución de los procesos de selección hacia entornos digitales transforma la manera en que las organizaciones y los postulantes interactúan. A través de Empleo 2.0 Powered by Konzerta, combinamos el alcance de nuestra plataforma con una jornada presencial para que los talentos accedan a oportunidades en más de 120 empresas líderes”, señala Miguel Bechara, Director de Konzerta.com en Jobint.