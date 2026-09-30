Supermercados Xtra acompaña con solidaridad a pacientes oncológicos durante la Sandwichatón 2026

Ejecutivos y voluntarios de Supermercados Xtra participaron en la tercera edición de la “Sandwichatón”, organizada por el Despacho de la primera dama, para acompañar con cercanía a pacientes oncológicos y sus familiares.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer y como parte de su compromiso con el bienestar de las comunidades panameñas, Supermercados Xtra se unió nuevamente a la “Sandwichatón”, una iniciativa solidaria organizada por el Despacho de la primera dama, liderado por Maricel Cohen de Mulino, en beneficio de pacientes del Instituto Oncológico Nacional (ION) y de las personas que los acompañan durante su atención.

La actividad inició a primeras horas de la mañana en la Casa Club del Parque Omar, donde voluntarios de Supermercados Xtra e instituciones aliadas colaboraron en el armado y empaque de 950 canastas de refrigerios. Cada canasta incluyó emparedados, agua, frutas, snacks y otros productos de calidad donados por la empresa, que posteriormente fueron distribuidos en las instalaciones del ION con el respaldo de la Asociación de Damas Voluntarias del Instituto Oncológico Nacional (ADAVION).

“La ‘Sandwichatón’ refleja el valor de unir esfuerzos entre el sector público, la empresa privada y los ciudadanos para brindar cercanía y aliento a quienes atraviesan momentos complejos, así como a las familias que los acompañan con dedicación cada día”, señaló Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra. “Para nosotros, preparar estos refrigerios es también una forma de decirles que no están solos y de compartirles un mensaje de ánimo y esperanza”, agregó.

Por su parte, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, agradeció la entrega y disposición de los voluntarios de Supermercados Xtra y de las instituciones aliadas, quienes con su tiempo y solidaridad hicieron posible esta jornada de acompañamiento para los pacientes y sus familias.

Para Supermercados Xtra, estar cerca de las comunidades donde opera es una práctica constante que se traduce en acciones concretas de apoyo, bienestar y solidaridad para quienes más lo necesitan.