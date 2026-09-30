Maluma prepara junto a Shakira la primera presentación en vivo de ‘Agua’

Maluma confirmó que llevará ‘Agua’ al escenario junto a Shakira durante la residencia que la artista colombiana realizará en Madrid. El encuentro quedó programado para el 9 de octubre y aumentó la expectativa entre los seguidores de ambos intérpretes, especialmente por tratarse de la primera ocasión en la que la nueva colaboración sería presentada en directo.

El anuncio fue realizado por el propio cantante colombiano a través de sus redes sociales, donde dejó un mensaje dirigido a sus fanáticos. “Prepárense para escucharla en vivooo!! AGUAAAaaaAaAA live very soon”, escribió Maluma, anticipando que la canción tendrá próximamente una versión frente al público y alimentando las especulaciones sobre la puesta en escena que compartirán las dos figuras.

La presentación tendrá lugar en Madrid, dentro del espectáculo ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, correspondiente a la residencia de Shakira en la capital española. El concierto del 9 de octubre está previsto en el Estadio Shakira, ubicado en Iberdrola Music, y su comienzo está programado para las 8:30 de la noche, de acuerdo con la información oficial citada en la publicación.

La expectativa alrededor de ‘Agua’ se explica también por la historia musical que comparten Maluma y Shakira. Con esta producción, ambos artistas vuelven a trabajar juntos después de varios años y amplían un repertorio de colaboraciones que comenzó con ‘Chantaje’ en 2016, continuó con ‘Trap’ en 2018 y siguió con ‘Clandestino’ en 2019.

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El nuevo sencillo representa, además, una propuesta diferente frente a aquellas producciones. ‘Agua’ explora los sonidos del merengue tropical y reúne nuevamente las voces de dos artistas colombianos con una amplia trayectoria internacional. La canción gira alrededor de una propuesta musical que conecta energía tropical, sensualidad y elementos contemporáneos, manteniendo como eje la interacción entre ambos intérpretes.

Aunque Maluma ya confirmó su participación en la fecha madrileña, todavía existe interés sobre el repertorio exacto que interpretarán durante el concierto. La principal incógnita está en saber si, además de ‘Agua’, ambos retomarán alguna de sus colaboraciones anteriores. La presencia del cantante abre esa posibilidad, aunque no se ha detallado públicamente el listado definitivo de canciones que formará parte de la presentación.

El lanzamiento de ‘Agua’ ocurrió el 17 de septiembre y estuvo acompañado por un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis. La realizadora estadounidense ha trabajado en videos musicales, publicidad y cine, y para esta producción construyó una propuesta visual basada en el agua, los reflejos, el movimiento y el baile, elementos que acompañan la interacción de los dos artistas.

Dentro de la promoción del sencillo, el concepto de ‘Agua’ también ha sido presentado como una mezcla de sonidos tropicales y una producción contemporánea. La canción utiliza el agua y el fuego como metáforas de la atracción y plantea una narrativa relacionada con el deseo, la complicidad y la tensión entre dos personas.

La nueva actuación llegará, además, en una etapa activa para ambos artistas. Maluma continúa desarrollando la promoción de su proyecto ‘Loco X Volver’, mientras Shakira avanza con su residencia en Madrid, integrada por 12 conciertos como parte del cierre de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La participación de Maluma en el escenario madrileño representa así un nuevo encuentro entre dos artistas que ya cuentan con una trayectoria compartida. El 9 de octubre será la fecha prevista para que interpreten ‘Agua’ frente al público y conviertan la colaboración recientemente estrenada en una presentación en vivo, uno de los momentos que más expectativa genera alrededor de esta nueva etapa musical.