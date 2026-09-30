Muere Otto Sirgo a los 79 años: el actor de 'Lazos de amor' deja medio siglo de trayectoria

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresaron sus condolencias por la partida del intérprete.

El actor cubano-mexicano Otto Sirgo murió este martes 29 de septiembre de 2026 a los 79 años, dejando una carrera de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro.

La ANDI comunicó el fallecimiento de quien fuera su socio y colaborador, además de destacar el alcance de su carrera artística. En su mensaje señaló: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo. Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso.”

La ANDA también se pronunció tras conocerse la muerte del actor y compartió un mensaje dirigido a sus familiares, amigos y compañeros de profesión. La organización expresó: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz”.

Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, Otto Sirgo creció en una familia vinculada con las artes escénicas. Fue hijo del actor cubano Otto Sirgo y de la actriz mexicana Magda Haller, además de nieto de la intérprete Conchita Gentil Arcos. Gran parte de su vida y desarrollo profesional estuvieron ligados a México.

Durante su trayectoria, Sirgo participó en alrededor de 50 telenovelas y también trabajó en cine y teatro. Su recorrido frente a las cámaras comenzó a finales de la década de 1960, mientras posteriormente amplió sus actividades hacia la dirección de televisión y otros proyectos relacionados con la actuación.

Uno de los papeles que marcó su carrera llegó en 1987, cuando integró el elenco de “Rosa salvaje”, producción protagonizada por Verónica Castro. En esa historia interpretó a Ángel de la Huerta, personaje que consolidó su presencia dentro de la televisión mexicana y lo convirtió en uno de los rostros reconocibles de los melodramas de aquella época.

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Años después, obtuvo otro papel recordado en “Lazos de amor”, telenovela protagonizada por Lucero, quien interpretó a las trillizas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. Sirgo encarnó a Eduardo Rivas y recibió el Premio TVyNovelas como actor de reparto en 1996.

Su filmografía incluyó títulos como “La maestra inolvidable”, “El monasterio de los buitres” y “Nosotros los pelados”. También formó parte de producciones televisivas como “Morir para vivir”, “Alcanzar una estrella II”, “Buscando el paraíso” y “Niña amada mía”.

Además de actuar, desarrolló labores como director de televisión y de escena. Entre los proyectos asociados a esa faceta figuran “Agujetas de color de rosa” y “El alma no tiene color”, mientras que en teatro acumuló experiencia tanto como intérprete como director.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Otto Sirgo ni se han divulgado detalles sobre sus servicios funerarios. La confirmación de su fallecimiento cierra una trayectoria iniciada hace más de medio siglo y vinculada estrechamente con algunos de los melodramas más recordados de la televisión mexicana.

La partida del intérprete ocurre después de una permanencia en la escena artística, donde combinó televisión, cine y teatro. Para el público que siguió producciones como “Rosa salvaje” y “Lazos de amor”, su nombre queda ligado a personajes que formaron parte de una época reconocida de las telenovelas mexicanas.