Tom Holland, Sabrina Carpenter y Margaret Qualley se unen a la biopic de Fred Astaire

Sony Pictures todavía no ha anunciado el título definitivo ni la fecha de estreno de la producción.

La historia de Fred Astaire, una de las figuras más importantes de la danza y el cine musical de Hollywood, llegará nuevamente a la pantalla grande con una película biográfica protagonizada por Tom Holland. El proyecto de Sony Pictures acaba de sumar a Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, quienes interpretarán a dos mujeres fundamentales en diferentes etapas de la trayectoria artística del legendario bailarín.

Margaret Qualley dará vida a Adele Astaire, hermana mayor de Fred y su primera compañera profesional de baile. Sabrina Carpenter, por su parte, interpretará a Ginger Rogers, la actriz y bailarina con quien Astaire protagonizó algunas de las películas musicales más recordadas de Hollywood. Ambas incorporaciones amplían el reparto de una producción que todavía no tiene título oficial.

La película será dirigida por Paul King, conocido por estar detrás de las películas Paddington y Wonka. El cineasta también participó en la escritura del guion junto con Steven Levenson, tomando como referencia el libro The Astaires: Fred & Adele, escrito por Kathleen Riley. La historia se enfocará especialmente en la relación artística entre Fred y Adele, cuyo trabajo conjunto fue determinante durante los primeros años de sus respectivas carreras.

Los hermanos Astaire comenzaron su trayectoria como pareja artística en el vodevil y posteriormente llegaron a escenarios de Broadway y del West End de Londres. Con el paso del tiempo, Fred continuó su carrera en solitario y se convirtió en una de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood, mientras Adele abandonó progresivamente los escenarios.

El papel de Adele tendrá especial importancia dentro de la película debido a que buena parte de su trabajo artístico no quedó registrado. Paul King explicó el interés que le genera recuperar esa historia y señaló: “Estoy encantado y honrado de que me hayan confiado contar la historia de Fred Astaire y su pareja de baile original, su hermana mayor Adele, en la pantalla grande”.

El director agregó: “El trabajo de Adele se ha perdido para la historia; de hecho, no sobrevive ninguna grabación de ella bailando”. Estas palabras reflejan uno de los elementos centrales del proyecto: reconstruir la trayectoria de una artista cuyo legado quedó estrechamente relacionado con el de su hermano, aunque su participación en aquella etapa fue fundamental.

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La incorporación de Sabrina Carpenter también permitirá recrear otra relación profesional decisiva para Astaire. Ginger Rogers trabajó junto a él por primera vez en Flying Down to Rio, película estrenada en 1933. Posteriormente, ambos protagonizaron nueve producciones cinematográficas entre 1933 y 1939, antes de reencontrarse en 1949 para The Barkleys of Broadway.

Para Carpenter, el proyecto supone además una nueva incursión en el cine después de consolidar una carrera musical internacional. La artista comenzó su trayectoria como actriz en producciones de Disney, entre ellas Girl Meets World y Austin & Ally, y posteriormente participó en películas como Tall Girl, Clouds y Emergency.

Su faceta musical también ha alcanzado gran exposición internacional gracias a canciones como Please Please Please, Manchild y Taste. La intérprete ha incorporado además elementos visuales inspirados en diferentes épocas de la cultura popular estadounidense, una estética que conecta con el universo del Hollywood clásico que ahora explorará desde la actuación.

Mientras tanto, Tom Holland asumirá el desafío de interpretar a Fred Astaire, un personaje particularmente relacionado con la danza. Antes de convertirse en una estrella mundial por su papel de Spider-Man, Holland tuvo una formación vinculada al teatro musical y protagonizó Billy Elliot the Musical en el West End de Londres entre 2008 y 2010.

El actor fue elegido para interpretar a Astaire en 2021 y desde entonces ha trabajado en la preparación física y coreográfica necesaria para representar al artista. Holland ha expresado su intención de realizar personalmente las secuencias de baile y reducir al máximo la utilización de dobles durante las escenas.

“Mis primeros ensayos me llenaron de emoción y absoluto pavor porque tengo muchísimo trabajo por delante para intentar hacerle justicia a Fred”, declaró Holland durante una entrevista con Good Morning America.

La producción también cuenta con la participación de integrantes de la familia de Fred Astaire. Su hija, Ava Astaire McKenzie, ha respaldado el proyecto, mientras que Tyler McKenzie, hijo del artista, participa como consultor y coproductor.

Con Holland, Qualley y Carpenter al frente de esta historia, la nueva biopic de Fred Astaire buscará reconstruir no solo el ascenso de una estrella del espectáculo, sino también los vínculos profesionales que acompañaron su trayectoria.