Dolph Lundgren revela que consideró el suicidio legal durante su batalla contra el cáncer

Dolph Lundgren reveló que, durante los años más difíciles de su batalla contra el cáncer, llegó a considerar la posibilidad de recurrir al llamado suicidio legal en Europa.

El intérprete de “Rocky IV”, “Soldado universal” y “Los indestructibles” fue diagnosticado con cáncer en 2015, después de que los médicos le extirparan un tumor de uno de sus riñones. Durante los años posteriores mantuvo controles periódicos hasta que en 2020 fueron detectados nuevos tumores, incluido uno en el hígado.

En ese momento, Lundgren recibió un pronóstico de aproximadamente tres años de vida. La situación tuvo un fuerte impacto en el actor, quien comenzó a contemplar la posibilidad de terminar con su vida mientras enfrentaba los tratamientos y la incertidumbre sobre su futuro. En sus memorias reconoció que estaba “deprimido” y que “casi había perdido toda esperanza”.

Lundgren también relató que habló con su hermano Johan sobre la posibilidad de viajar a Europa para acceder a un procedimiento permitido en algunos países para pacientes con enfermedades terminales. El actor explicó que temía encontrarse en condiciones físicas demasiado deterioradas como para tomar por sí mismo una decisión de ese tipo y pidió a su hermano que estuviera dispuesto a ayudarlo.

“Podría estar en muy mal estado para entonces y no ser capaz de completar el suicidio por mi cuenta”, escribió el intérprete en el libro. También mencionó a Suiza como uno de los países europeos donde existen mecanismos legales relacionados con el final de la vida para determinados pacientes.

Sin embargo, aquella posibilidad nunca pasó de las conversaciones que mantuvo con su hermano. El rumbo de su situación médica cambió a comienzos de 2022, cuando Lundgren comenzó a tratarse con un nuevo especialista. El médico determinó que el diagnóstico que había recibido inicialmente no era correcto: en realidad, el actor padecía cáncer de pulmón y no cáncer de riñón.

Te puede interesar: Taylor Swift emociona a sus seguidores confirmando el lanzamiento de 'Patient Zero'

Te puede interesar: Luis Miguel confirma su gira de 2027 y mantiene en reserva las fechas de su esperado regreso

Según su propio relato, sus hijos tuvieron un papel fundamental para que abandonara la idea de recurrir al suicidio legal. El actor explicó que ellos fueron una de las razones que lo llevaron a continuar con el tratamiento y a mantenerse enfocado en permanecer junto a las personas que ama.

Las memorias también abordan diferentes momentos de su vida personal. Entre ellos aparece su relación con Emma Krokdal, a quien conoció en 2019. En ese entonces, Lundgren tenía 61 años y ella 22. La pareja se comprometió en 2020 y contrajo matrimonio en julio de 2023.

Krokdal también participó en la elaboración del libro y escribió parte de sus contenidos. Según su relato, durante los años de enfermedad Lundgren permaneció “en una niebla”, por lo que ella conservó recuerdos más detallados de ese periodo y asumió un papel activo durante las consultas y conversaciones médicas.

El lanzamiento de las memorias coincide además con la llegada del documental “Dolph: Unbreakable”, centrado en la vida del actor y previsto para estrenarse en plataformas de streaming el 6 de octubre.

La historia que Lundgren decidió compartir expone uno de los periodos más difíciles de su trayectoria, marcado por diagnósticos médicos, tratamientos y una pérdida de esperanza que, según sus propias memorias, llegó a llevarlo a considerar alternativas extremas antes de descubrir que su diagnóstico inicial era equivocado y encontrar un tratamiento que finalmente le permitió superar el cáncer.