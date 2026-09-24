Panamá Sub-17| Canaleros reaccionan tras la victoria ante Australia en inicio de serie en España

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá tuvo un buen inicio en la serie de partidos amistosos que disputará en España con una victoria de 1 gol por 0 frente a Australia, otra de las selecciones que participarán en el próximo Mundial de la categoría a realizarse en Catar.

Después del partido, los jugadores Lucas Norte y Stephen Domínguez, y el director técnico, Felipe Baloy, dieron sus apreciaciones de lo ocurrido y expresaron sus expectativas para el próximo encuentro.

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Sobre el partido

Lucas Norte, volante:

"Estoy muy contento con el resultado sobre todo con el rendimiento del equipo ante un rival como Australia que toca muy bien el balón".

ante un rival como Australia que toca muy bien el balón". "Esta gira nos presenta un nivel que nos va a ayudar a nosotros a subir el nuestro y a ver lo que nos espera en el Mundial".

Stephen Domínguez, defensa:

"Creo que es de valorar el esfuerzo de los chicos y hoy fue un partido bastante exigente".

y hoy fue un partido bastante exigente". "Lo que más destaco no es la victoria, sino el funcionamiento . Desde los once titulares hasta los cambios, todos aportaron y felicito al grupo por este gran esfuerzo de hoy".

. Desde los once titulares hasta los cambios, todos aportaron y felicito al grupo por este gran esfuerzo de hoy". "Es bueno competir a este nivel porque es la realidad de lo que vamos a tener en el día a día cuando juguemos en el Mundial. Que todos podamos entender la realidad del partido, el ritmo y la intensidad para llegar bien a noviembre".

Felipe Baloy, director técnico:

" Hoy los chicos hicieron un trabajo espectacular . Australia mostró fortaleza técnica, táctica y física , pero que el equipo supo manejar la pelota y se plantó muy bien en el terreno de juego”.

. , pero que el equipo supo manejar la pelota y se plantó muy bien en el terreno de juego”. " Pudimos probar a varios jugadores que de repente no eran habituales en el equipo titular . Todos los jugadores tienen que estar preparados, tienen que trabajar y tratar de hacer lo mismo que hacen los que son habituales en el equipo titular".

. Todos los jugadores tienen que estar preparados, tienen que trabajar y tratar de hacer lo mismo que hacen los que son habituales en el equipo titular". "Sacar el cero en un partido de estoS es importante y eso te da la oportunidad de poder obtener mejores resultados".

Lo que viene

La selección panameña jugará el próximo 26 de septiembre ante Marruecos, otro de los conjuntos que participarán el cita mundialista Sub-17. Los entrevistados hablaron al respecto.

Lucas Norte, volante:

" Va a ser un gran partido , así como como fue el de hoy ante Australia".

, así como como fue el de hoy ante Australia". "Siento que no por ser Marruecos no vamos a achicar. Vamos a salir a darlo todo como hoy, a seguir haciendo lo que sabemos hacer y a buscar el resultado".

Stephen Domínguez, defensa:

"El partido con Marruecos va a ser igual de intenso que el día de hoy. Ya queda pensar en ese partido, analizar el rival y tener la mentalidad que va a ser igual y tener la misma personalidad".

Felipe Baloy, director técnico:

" Marruecos es un rival fuerte y en esta categoría marca diferencia".

y en esta categoría marca diferencia". “Viene un partido que inclusive puede ser hasta más complicado que Australia… va a ser lindo enfrentarlo y poder ver en qué nivel estamos al enfrentar a selecciones de ese tipo".

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