India vs Panamá marca el inicio del cambio generacional de la 'Sele', asegura Thomas Christiansen

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido India vs Panamá, inicio de la gira asiática de la Sele, el viernes 25 de septiembre a las 8:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá completó este jueves su último entrenamiento en territorio indio y quedó lista para disputar mañana, viernes 25 de septiembre, su primer partido de la gira asiática, cuando se enfrente a su similar de India en el Estadio Sree Kanteerava, en la ciudad de Bangalore.

La escuadra panameña trabajó por espacio de una hora, desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. hora local, en las instalaciones del Centre for Sports Excellence, ubicado aproximadamente a 45 minutos del hotel de concentración.

Un total de 23 jugadores participaron de la sesión, que estuvo enfocada principalmente en aspectos tácticos y en los conceptos que el cuerpo técnico busca implementar de cara al encuentro ante India.

Como novedad, los atacantes Azarías Londoño y José Fajardo, junto a los defensores Carlos Harvey y Jiovany Ramos, se incorporaron este jueves al grupo y completaron su primer entrenamiento con el equipo en esta gira.

Para esta madrugada se espera la llegada del defensor Martín Krug, quien finalmente podrá unirse a la concentración luego de superar las dificultades que se presentaron durante los últimos días con el trámite de su visado para ingresar a India.

Con su incorporación, Panamá tendrá al grupo completo para el compromiso ante el conjunto local.

Christiansen: "Es el comienzo de este cambio generacional"

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor, habló previo al entrenamiento y destacó la importancia de esta gira para observar a nuevos futbolistas y comenzar a brindar oportunidades a jugadores jóvenes dentro del proceso.

"Pues muy bien, ayer tuvimos el primer entrenamiento con el grupo y la verdad es que muy bien. Los nuevos muchachos hicieron un buen entrenamiento, hicimos un trabajo táctico también que lo comprendieron bastante bien y bueno, hoy seguimos un poco más con lo que viene para el partido, trabajo táctico otra vez, por lo menos para que tengan los conceptos, las ideas claras de lo que queremos hacer y nada, la verdad es que la adaptación ha sido muy buena", señaló.

Sobre el objetivo específico del encuentro ante India, el entrenador fue claro:

"El objetivo es claro, ver a nuevos jugadores, aprovechar este viaje tan largo para hacer esta escala en India, darle la oportunidad a los jugadores a mostrarse, tener la oportunidad y para nosotros es el comienzo de este cambio generacional que va a servir para mucho".

Christiansen también explicó los motivos de la no convocatoria de nuevos jugadores tras las ausencias por lesión de Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara, apuntando principalmente a los tiempos que requiere el proceso de visado.

"Solamente por el tema burocrático que hay para conseguir un visado, esta mañana o ayer por la noche tuvimos el OK para el visado de Martín Krug y eso que hace más de 10 días lo habíamos solicitado", explicó.

"Ya me gustaría a mí disponer de más jugadores, sobre todo en la línea defensiva porque es ahí donde han caído dos. También tengo cinco jugadores que buscan debutar", añadió. El técnico panameño también dejó claro que el partido ante India será una primera oportunidad dentro de una gira que contempla tres encuentros de preparación y que los futbolistas que reciban minutos podrían volver a tener participación en los siguientes compromisos.

“El objetivo del partido de India es para ver a estos jugadores, pero vamos a tener dos partidos más y es posible que repitan los jugadores, que tengan su oportunidad porque son partidos exigentes”, manifestó.

Primer examen de la gira asiática

Panamá se enfrentará a India este viernes 25 de septiembre en el Estadio Sree Kanteerava.

El encuentro está programado para las 9:00 a.m. hora de Panamá (7:30 p.m. hora local).

Este será el primer compromiso de una gira asiática que contempla tres partidos de preparación para la Selección Mayor.

Luego del encuentro ante India, el equipo permanecerá en territorio indio, donde tiene previsto realizar entrenamientos durante el sábado y domingo, antes de viajar en la madrugada del lunes 28 de septiembre rumbo a Japón.

Ya en territorio japonés, Panamá disputará el próximo jueves 1 de octubre su primer partido del torneo internacional en Yokohama, enfrentando a Nueva Zelanda en una de las semifinales.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Japón y Ecuador.

El cierre de la gira para Panamá está programado para el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, donde se enfrentará a Japón o Ecuador.

Antes de concluir, Christiansen envió un mensaje a la afición panameña, que podrá acompañar a la Selección desde la distancia en este primer partido después de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Como siempre, es importante tener su apoyo, sentir su aliento con la Selección y nosotros, de nuestra parte, desde la lejana India, buscaremos hacer un buen partido”.

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