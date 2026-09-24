Emmanuel Macron rechaza los rumores de un plan de Rusia con drones contra territorio francés

Presidente francés niega haber recibido aviso del servicio de inteligencia de los Estados Unidos por ataques rusos.

París, Francia/El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que la agencia estadounidense de inteligencia CIA "no informó a los servicios franceses" de un posible ataque ruso contra el sur de Francia, como afirmó un medio español.

Según el diario español El Mundo, el servicio de inteligencia de Estados Unidos alertó de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia, lanzado desde barcos situados en el Mediterráneo.

"La CIA no informó a los servicios franceses de un ataque de ese tipo", indicó Macron, durante una entrevista conjunta a las televisiones francesas TF1 y France 2.

El presidente francés estimó en cambio que Francia podría ser blanco de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos, como el del aeropuerto de Leipzig en agosto que Alemania atribuyó a Rusia.

Francia aún no ha sufrido ataques de este tipo "pero cuando me preguntan '¿puede ocurrir?', mi respuesta es que sí", agregó, recordando el apoyo de los aliados europeos de Ucrania.

Macron, quien abandonará el cargo en mayo de 2027, consideró además "creíble" una nueva movilización rusa de 300.000 soldados para continuar la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

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