Precio del petróleo sube tras el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán

Sube el precio del crudo tras no llegar a ningún avance diplomático entre Teherán y Washington

Washington, Estados Unidos/Los precios del petróleo cerraron al alza el jueves, mientras los inversores se mostraban escépticos ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen pronto un acuerdo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, avanzó un 3,41% hasta 106,60 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, ganó un 2,66% hasta 94,61 dólares.

"La cumbre de la ONU de esta semana no ha dado lugar a ningún avance notable entre Estados Unidos e Irán", resumieron los analistas de Briefing.com.

Andy Lipow, de la firma Lipow Oil Associates, señaló a la AFP que "ambas partes siguen muy alejadas en cuestiones fundamentales".

Las declaraciones beligerantes de ambos bandos tampoco contribuyen a aliviar los temores del mercado.

Un consejero del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, advirtió el jueves de una extensión de la guerra "hasta el océano Índico" en caso de un nuevo ataque de Estados Unidos contra Irán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el miércoles en la ONU que "la resistencia del pueblo iraní no haría más que intensificarse frente a las sanciones, a la creciente presión y al aumento de las intimidaciones".

Un día antes, el presidente Donald Trump había amenazado con "aniquilar" a Irán, aunque después elogió la reanudación de las conversaciones entre las partes.

"Esto subraya hasta qué punto la brecha entre Estados Unidos e Irán sigue siendo profunda", explica Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Los precios borraron no obstante parte de sus subidas durante la sesión tras informaciones de la agencia Reuters que mencionaban conversaciones entre negociadores estadounidenses e iraníes, lo que muestra la sensibilidad del mercado ante cualquier perspectiva de distensión.