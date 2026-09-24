Aprehenden a dos personas por homicidio agravado del representante de Tolé

Durante los operativos también fueron decomisados equipos tecnológicos , que forman parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos por su supuesta vinculación al homicidio de Juan Ruperto Degracia Murillo, representante del Veladero de Tolé en la provincia de Chiriquí el 8 de mayo del presente año.

La captura se dio gracias a la intervención de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y en coordinación con el Ministerio Público.

Las diligencias se realizaron mediante allanamientos en el distrito de Santiago, en Veraguas, y en el corregimiento de Santa María, en Herrera.

Durante los operativos también fueron decomisados equipos tecnológicos, que forman parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

Los aprehendidos son una mujer de 30 años y un hombre de 47 años, quienes fueron trasladados para los trámites correspondientes y quedaron a órdenes de las autoridades judiciales competentes.

El caso continúa bajo investigación para determinar la participación de los involucrados y esclarecer las circunstancias del homicidio.