Caso DGI: Decretan detención provisional para exsubdirectora Maritza Ureña

El caso se originó en una investigación penal iniciada en agosto de 2026, luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en mayo de ese mismo año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos, Maritza Ureña, quedó detenida de forma provisional mientras duren las investigaciones que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La medida fue dictada por la juez de garantías Liseth Quintero durante la audiencia oral que se realizó este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde el Ministerio Público solicitó la imputación de cargos por una lesión patrimonial que supera los 428,000 dólares.

En la audiencia de solicitudes múltiples también se legalizó la aprehensión, se imputaron los cargos solicitados por el Ministerio Público. La Fiscalía sustentó que existen riesgos procesales que justifican la medida cautelar más severa.

La fiscal Anticorrupción Azucena Aizpurúa explicó que durante la diligencia se logró la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y, posteriormente, la detención provisional de Ureña González.

Según la Fiscalía, fueron acreditados riesgos de peligro de fuga, posible destrucción de medios de prueba y peligro para la comunidad, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos investigados y los delitos imputados.

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La defensa de Ureña González apeló la decisión. De acuerdo con lo informado durante la audiencia, la apelación será revisada el próximo 12 de octubre por un Tribunal Superior de Apelaciones.

El proceso tiene como uno de sus principales elementos un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, a partir del cual la Fiscalía sostiene que la exfuncionaria no pudo justificar legítimamente recursos por $428,287.13.

La investigación establece que Ureña González habría movilizado importantes cantidades de dinero mediante diferentes operaciones financieras, incluyendo transferencias entre cuentas y otros movimientos que son analizados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la exposición fiscal, se identificaron alrededor de 1,107 transacciones realizadas a través de tres cuentas bancarias vinculadas a la investigación.

La Fiscalía también mencionó la existencia de dos fundaciones, identificadas como Miramar y Dorimar, en una de las cuales Ureña González aparecía como firmante.

Dentro de las pesquisas también figura Luis Alberto Acevedo, tesorero de una de las fundaciones y señalado durante la audiencia como hijo de la exsubdirectora de la DGI.

El Ministerio Público indicó que la investigación incluyó el análisis de dos cuentas de ahorro, dos préstamos hipotecarios y una tarjeta de crédito relacionados con Ureña González.

La fiscal Aizpurúa explicó además que algunos bienes fueron adquiridos antes de que Ureña González ocupara la subdirección de la DGI, pero posteriormente se habrían realizado abonos extraordinarios durante el período en que ejerció el cargo.

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Otro de los aspectos planteados por la Fiscalía está relacionado con movimientos de dinero entre distintas cuentas que, según la tesis investigativa, habrían tenido como finalidad darle apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia no habría sido justificada.

La fiscal también hizo referencia a la modalidad conocida como “pitufeo”, utilizada en investigaciones de blanqueo de capitales para introducir cantidades de dinero por debajo de los umbrales de reporte del sistema financiero.

Ureña González ocupó la subdirección de la DGI entre 2019 y 2024. La investigación se originó tras un informe de auditoría de la Contraloría y posteriormente fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción.