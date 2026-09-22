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Tribunal ordena detención de dueña del auto vinculado a homicidio de banquero suizo-español

Durante la audiencia el Ministerio Público hizo referencia al traspaso del vehículo por una suma considerada irrisoria, justo después que se perpetrara el homicidio.

El banquero fue interceptado en Llano Bonito y asesinado presuntamente en medio de un robo / TVN Noticias/Archivo

Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida de arresto domiciliario y ordenó la detención provisional de Yamizuri Elizabeth Gómez, propietaria del auto identificado en la escena del asesinato del banquero suizo-español Miguel González, ocurrido el 15 de abril en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz.

Uno de los principales elementos considerados por los magistrados del Tribunal estuvo relacionado con las actuaciones posteriores realizadas con el vehículo, utilizado por las personas que atacaron a González luego de una persecución que, tuvo como móvil de acuerdo con la Fiscalía de Homicidio, el robo de 77 kilos de plata valorados en aproximadamente $300 mil y que terminó con la muerte del empresario.

Durante la audiencia el Ministerio Público hizo referencia al traspaso del vehículo por una suma considerada irrisoria, justo después que se perpetrara el homicidio.

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De acuerdo con el análisis de los magistrados, esta circunstancia constituye un elemento relevante dentro de las pesquisas a Gómez, imputada por homicidio agravado y debe ser valorada en el contexto de los hechos.

El Tribunal consideró que dicha actuación podría estar relacionada con un eventual intento de ocultar, alterar o hacer desaparecer evidencia de interés para la investigación, por lo que estimó necesario modificar la medida cautelar que mantenía a la investigada de arresto domiciliario por la detención provisional.

Además de Gómez, han sido imputadas otras tres personas por este homicidio.

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