Ordenan detención provisional para dos personas por homicidio y privación de libertad en La Chorrera

El caso está relacionado con el asesinato de un hombre de al menos 30 años, ocurrido la noche del viernes 18 de septiembre.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional para dos personas por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, por hechos ocurridos en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El caso está relacionado con el asesinato de un hombre de al menos 30 años, ocurrido la noche del viernes 18 de septiembre. De acuerdo con los primeros informes policiales, la víctima habría sido obligada a subir a otro vehículo en el que se desplazaban varios hombres armados.

Te podría interesar: Investigan homicidio de un hombre en La Chorrera; hay dos aprehendidos

Según la información preliminar, el hecho se inició en el sector de Montelimar, donde el hombre se habría bajado de un vehículo y posteriormente habría sido ingresado por la fuerza a otro automóvil. Una llamada alertó a la Policía Nacional sobre lo ocurrido, lo que permitió activar las diligencias para esclarecer el hecho.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, la víctima mantenía antecedentes penales. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y establecer la participación de otras personas.

Como parte de estas diligencias, se busca ubicar y aprehender a un presunto tercer implicado en el crimen. El proceso continúa mientras las autoridades recaban elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.