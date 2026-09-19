Investigan homicidio de un hombre en La Chorrera; hay dos aprehendidos

El hecho ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre. Según los primeros informes policiales, la víctima fue obligada a subir a otro vehículo donde viajaban hombres armados. Dos personas fueron aprehendidas y las autoridades buscan a un tercer sospechoso.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre de al menos 30 años fue asesinado la noche del viernes 18 de septiembre en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, luego de que, según los primeros informes policiales, fuera obligado a subir a otro vehículo en el que viajaban varios hombres armados.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se inició en el sector de Montelimar, donde la víctima se habría bajado de un vehículo y posteriormente habría sido ingresada por la fuerza a otro automóvil.

Una llamada alertó a la Policía Nacional sobre lo ocurrido, lo que dio paso a las diligencias para esclarecer el crimen. Según información de la Policía, la víctima mantenía antecedentes penales.

Por este hecho, dos hombres fueron aprehendidos y permanecen vinculados a las investigaciones. Se espera que en las próximas horas estas personas sean llevadas ante un juez de garantías para llevar a cabo la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y decretar las medidas cautelares acordes con el hecho.

Las autoridades también realizan diligencias para ubicar y aprehender a un presunto tercer implicado en el homicidio. La investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y establecer la responsabilidad de los involucrados.

Con información de Yiniva Caballero