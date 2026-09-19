16 personas, incluido un cabecilla, quedan en detención preventiva por presunto pandillerismo

La investigación comenzó en 2023 y se concentra en sectores como Cativá, San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos. Entre los aprehendidos figura un supuesto líder de la estructura que aparecía en la lista de los más buscados.

Colón/Al menos 16 personas estarán bajo la medida de detención provisional luego de que esta fuera decretada por un juez de garantías por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo, tras las diligencias realizadas durante la Operación Rigor en distintos sectores de la provincia de Colón.

Entre los aprehendidos figura un supuesto cabecilla de la estructura investigada, quien aparecía en la lista de los más buscados de las autoridades. La operación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Te podría interesar: Capturan a un cabecilla y seis personas por presunto pandillerismo en Colón

Las autoridades realizaron allanamientos de manera simultánea en diferentes puntos de la provincia, donde también recabaron indicios relacionados con las investigaciones. De acuerdo con el Ministerio Público, las pesquisas se iniciaron en 2023 ante la presunta existencia de un grupo criminal organizado que mantenía control territorial en sectores de Cativá, San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos.

Según las investigaciones, el grupo estaría presuntamente relacionado con múltiples delitos, entre ellos homicidios vinculados a actividades relacionadas con drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.

Las aprehensiones se concretaron en días pasados como parte de las diligencias de la Operación Rigor, mientras avanzan las investigaciones sobre estas personas por su presunta vinculación con la estructura delictiva.