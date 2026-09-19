MLB noticias| Aaron Judge: Yankees inhabilitan a su capitán sin una certeza de cuándo volverá

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Estados Unidos/Aaron Judge regresará a la lista de lesionados, lo que significa que los Yankees deberán navegar el final de la temporada regular sin su capitán, y potencialmente parte de la postemporada.

Jude fue inhabilitado oficialmente el sábado, en un movimiento retroactivo al jueves. El infielder/jardinero Max Schuemann fue ascendido desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre para ocupar el lugar del capitán en el roster.

"La realidad es que hemos tenido que jugar gran parte de la temporada de este año sin él", dijo el manager Aaron Boone. "No se puede reemplazar a un jugador tan extraordinario como Aaron Judge, pero tenemos grandes expectativas. Esas no cambian ahora".

Judge se sometió a una resonancia magnética el jueves en Phoenix que reveló la distensión muscular. Boone dijo que no daría detalles sobre la gravedad de la lesión ni ofrecería una estimación de cuándo se espera que Judge regrese.

Al preguntársele si Judge volvería para los playoffs, Boone respondió: "No lo sé".

"No tengo un plazo definido para su recuperación", dijo Boone. "No voy a hacer predicciones. Obviamente, le daremos tratamiento y veremos qué sucede".

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Por lo general, incluso una distensión de grado 1 en la pantorrilla requiere de dos a tres semanas para sanar.

Como mínimo, el momento de la lesión implica que Judge estará inactivo no solo durante la serie de este fin de semana contra los D-backs, sino también en la serie de cuatro partidos contra los Rays la próxima semana en el Yankee Stadium. Los Yankees llegaron a la jornada del viernes a cinco juegos de distancia de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana.

Los Yankees llegaron a la jornada del viernes a cinco juegos de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana.

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El jugador de cuadro y jardinero Max Schuemann viaja a Phoenix y se unirá a los Yankees para el partido del sábado. Judge no estuvo disponible para hablar con los periodistas antes del inicio de la serie del viernes contra los Diamondbacks en el Chase Field.

"Es un tipo que quiere estar aquí todos los días", dijo Cody Bellinger sobre Judge. "Quiere estar en el campo y ayudarnos a ganar. Sin duda es una noticia frustrante, especialmente cuando trabajas tan duro y durante tanto tiempo para volver, y luego sucede algo así. Me siento frustrado por él. Ojalá sea algo leve y de rápida recuperación".

Bryan Hoch (MLB.com)