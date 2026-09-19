La misión comercial, encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se desarrolló del pasado 14 al 17 de septiembre en Madrid, donde se abordaron oportunidades de inversión y expansión empresarial hacia América Latina.

Ciudad de Panamá, Panamá/Empresas españolas mostraron interés en establecer centros de distribución y ampliar sus operaciones en Panamá, tras una misión comercial encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante una visita a Madrid del 14 al 17 de septiembre.