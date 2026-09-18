Mulino reconoce preocupación por el costo del subsidio y el efecto de la situación en Medio Oriente

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que el costo del subsidio representa una carga importante para el Gobierno y expresó preocupación por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente. Aseguró que Acodeco tiene instrucciones para evitar aumentos injustificados en la canasta básica.