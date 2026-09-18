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Mulino reconoce preocupación por el costo del subsidio y el efecto de la situación en Medio Oriente

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que el costo del subsidio representa una carga importante para el Gobierno y expresó preocupación por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente. Aseguró que Acodeco tiene instrucciones para evitar aumentos injustificados en la canasta básica.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que el costo del subsidio representa una carga importante para el Gobierno y expresó preocupación por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente. Aseguró que Acodeco tiene instrucciones para evitar aumentos injustificados en la canasta básica.

Azuero/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció la preocupación del Gobierno por el alto costo que representa el subsidio y por los posibles efectos que la situación en Medio Oriente pueda tener sobre los precios en Panamá.

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