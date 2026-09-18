Mulino destaca crecimiento económico de 6.4% y avances en proyectos de agua en el país

El presidente José Raúl Mulino destacó el crecimiento de 6.4% registrado por la economía en el segundo trimestre y la reducción del desempleo a 9.3%. También se refirió a las órdenes de proceder para dos potabilizadoras en Azuero y detalló las obras que buscan mejorar el abastecimiento de agua en el sector este.