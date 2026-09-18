Ecuador a la espera: EEUU deportará a empresario acusado de planificar un magnicidio

Ecuador esta a la espera que Estados Unidos deporte en las próximas semanas a un empresario acusado de planificar el magnicidio de un candidato presidencial en 2023, dijo el viernes el ministro del Interior.

Quito, Ecuador/Fernando Villavicencio era un legislador y experiodista reconocido por sus investigaciones anticorrupción. Fue asesinado a tiros en 2023 al salir de un mitin de campaña en Quito una semana antes de las presidenciales de ese año, en las que era candidato.

El mes pasado, la fiscalía ecuatoriana acusó al empresario Xavier Jordán, que vive en Estados Unidos, de financiar y planificar el asesinato de Villavicencio, junto a otros implicados.

Jordán fue detenido esta semana por el servicio de inmigración de Estados Unidos (ICE), donde enfrentará un proceso migratorio.

Creemos que esto va a ser un proceso corto (...) Él debería terminar muy pronto en un avión hacia el Ecuador" — John Reimberg - Ministro del Interior

Su caso es similar al del exministro José Serrano, deportado en agosto desde Estados Unidos. Considerado uno de los hombres más poderosos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el exfuncionario está recluido en una cárcel de máxima seguridad por su presunta participación en el magnicidio.

Antes entrar a la política, Villavicencio era periodista de investigación e indagaba casos de corrupción que enlodaban al gobierno de Correa.

Pero varias de sus denuncias también involucraron a sectores de la derecha y a figuras del crimen organizado. En total siete personas, incluidos varios miembros de una banda criminal, están acusados como autores intelectuales de su asesinato.

Cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales. El pistolero que mató a Villavicencio murió en el lugar del ataque y otros seis implicados fallecieron dentro de prisión.