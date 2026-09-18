¡A oscuras otra vez! Cuba colapsa con su séptimo apagón masivo del año

Cuba sufrió nuevo apagón generalizado, el séptimo en lo que va de año, en medio de una profunda crisis energética que golpea a la isla bajo fuerte presión de Estados Unidos.

La Habana, Cuba/Cuba sufrió este viernes un nuevo apagón generalizado, el séptimo en lo que va de año, en medio de una profunda crisis energética que golpea a la isla bajo fuerte presión de Washington.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico", informó el Ministerio de Energía y Minas en X, sin precisar la causa.

Este es el séptimo apagón nacional en lo que va de año y el duodécimo desde finales de 2024.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con las restricciones a la compra de combustible por parte de Estados Unidos.

El bloqueo petrolero impuesto por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado. Las últimas semanas los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas.

Como consecuencia de los cortes eléctricos se ven afectados también el abastecimiento de agua y la red de telefonía en todo el país.

La Habana culpa a las medidas punitivas de Washington del grave estado de su red eléctrica, mientras que Estados Unidos sostiene que la responsabilidad recae en el gobierno cubano y la mala gestión de la economía.