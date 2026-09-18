'Abono Pa' Ti' | Capac respalda creación del programa y prevé impulso del sector construcción

La Cámara Panameña de la Construcción valoró la creación del programa, que contempla un aporte estatal no reembolsable de $3,000 para completar el abono de viviendas nuevas de hasta $80,000. El gremio considera que la medida puede facilitar el acceso a vivienda y dinamizar la construcción.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) valoró la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre de 2026, mediante el cual se crea el Programa Nacional “Abono Pa' Ti” para facilitar la adquisición de vivienda nueva.

El programa contempla un aporte estatal no reembolsable de $3,000 para completar el abono de una vivienda nueva elegible con un valor de hasta $80,000. El beneficiario deberá aportar como mínimo el 1% del precio de compra y podrá utilizar este apoyo junto con el Régimen de Intereses Preferenciales.

Para la Capac, la iniciativa puede contribuir a reducir las barreras económicas que enfrentan los panameños para acceder a una vivienda propia, particularmente las familias de menores ingresos.

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El gremio también señaló que el programa podría tener efectos sobre la actividad económica vinculada a la construcción, al facilitar la adquisición de viviendas y generar mayor demanda en el sector.

De acuerdo con la Capac, la implementación de Abono Pa' Ti puede contribuir al fortalecimiento del patrimonio familiar y a la generación de empleos directos e indirectos relacionados con la actividad constructiva.

La Cámara destacó el alcance social que atribuye a la medida y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades en su implementación. El Decreto Ejecutivo No. 35 establece las condiciones del programa, cuyo objetivo es apoyar a los beneficiarios en el pago inicial para la adquisición de viviendas nuevas que cumplan con los requisitos establecidos.