TVN Media se suma al voluntariado del Banco de Alimentos

Una de las principales necesidades del Banco de Alimentos es contar con personas que puedan apoyar de manera voluntaria en las diferentes tareas que se realizan diariamente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de su compromiso con la sociedad, colaboradores de TVN Media participaron este viernes 18 de septiembre en una jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos de Panamá, donde conocieron de cerca el proceso de rescate, clasificación y distribución de productos destinados a comunidades vulnerables.

La jornada permitió a los voluntarios compartir experiencias, empatizar con las necesidades de otras personas y conocer el trabajo que diariamente realiza el Banco de Alimentos para contribuir a mitigar el hambre en el país.

Durante el voluntariado, los participantes apoyaron el proceso de armado de bolsas con alimentos que posteriormente son distribuidas entre personas y comunidades que requieren asistencia.

Paula Flores, una de las voluntarias, explicó parte del proceso que realizan durante la jornada.

“Entre todos vamos armando bolsas de diez en diez. Las compañeras allá van armando en caja todos los productos y luego vienen a este proceso que es para armar las bolsas. Este trabajo es diario para poder llevarlos a todos los que lo necesitan”, señaló.

Para Karelys Soto, la experiencia también permitió conocer el esfuerzo que existe detrás de los alimentos antes de que lleguen a quienes los necesitan.

“Igual nos enseña el trabajo de otras personas y el sacrificio que tienen otras personas antes de que los alimentos lleguen a su destino”, manifestó.

Soto también hizo un llamado a quienes consideran que no tienen tiempo para realizar este tipo de actividades.

“Por supuesto que sí, hay tiempo para todo y el tiempo sale”, afirmó al ser consultada sobre la importancia de sacar tiempo para hacer voluntariado.

Banco de Alimentos necesita voluntarios

Durante la jornada, representantes del Banco de Alimentos explicaron que una de las principales necesidades de la organización es contar con personas que puedan apoyar de manera voluntaria en las diferentes tareas que se realizan diariamente.

El Banco de Alimentos trabaja con productos que son considerados merma por organizaciones y empresas distribuidoras, pero que todavía se encuentran aptos para el consumo humano. Estos alimentos son recuperados y posteriormente destinados a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

“Lo que hacemos es rescatar los productos que otras organizaciones o distribuidoras consideran merma, pero eso todavía está apto para el consumo humano. Necesitamos siempre voluntarios”, explicó un vocero de la organización.

El Banco de Alimentos cuenta con dos turnos para quienes desean colaborar: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Para cada turno se requieren alrededor de 20 voluntarios.

El representante explicó que, aunque en ocasiones no se logra completar el número de personas requerido, el apoyo de los voluntarios es fundamental para mantener las labores de clasificación y preparación de los alimentos.

¿Cómo participar?

Las personas, empresas o agrupaciones interesadas en participar pueden comunicarse con el Banco de Alimentos o ingresar a su página web, donde se encuentra la sección de voluntariado.

A través de un calendario, los interesados pueden consultar los turnos disponibles y registrarse en el horario que más les convenga.

Durante la jornada, Castalia Pascual también destacó la importancia de involucrarse en iniciativas que buscan apoyar a quienes atraviesan dificultades económicas.

“Con mucho amor y cariño, de verdad nos sumamos a un proyecto al que desea sumarse más gente porque estamos viviendo tiempos muy difíciles”, expresó.

Con esta jornada, TVN Media se hizo parte de la labor que desarrolla el Banco de Alimentos para rescatar y distribuir alimentos y contribuir a atender las necesidades de comunidades vulnerables, mientras se promueve el voluntariado como una forma de participación y solidaridad.