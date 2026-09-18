Juez impone arresto domiciliario a mujer señalada de sustraer a una niña en Changuinola

La Fiscalía solicitó la detención provisional durante la audiencia de garantías, pero el juez impuso arresto domiciliario con inspección policial. El Ministerio Público apeló la decisión y la audiencia fue fijada para el 23 de septiembre.

Changuinola, Bocas del Toro/La mujer señalada de presuntamente llevarse a una niña en los predios del Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedó bajo arresto domiciliario por decisión de un juez de garantías.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la detención provisional de la investigada, pero el juez no acogió esta petición y, en su lugar, ordenó la medida de arresto domiciliario bajo inspección policial. Ante esta decisión, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. La audiencia para resolver la medida fue fijada para el próximo 23 de septiembre.

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El caso se remonta al 16 de septiembre, cuando la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, en coordinación con la Policía Nacional, aprehendió a la mujer por su presunta vinculación con un delito contra la libertad en perjuicio de una niña.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, la mujer presuntamente se llevó a la menor cuando esta se encontraba en las inmediaciones del hospital, ubicado en el distrito de Changuinola.

Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y realizaron las diligencias para ubicar a la señalada. La mujer fue localizada posteriormente en el sector de Finca Las 30, donde fue aprehendida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.