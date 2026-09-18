Minsa garantiza continuidad de se servicio de hemodiálisis a pacientes de la Clínica Nephro Health

Minsa publicó declaraciones asegurando el servicio a pacientes, contando con alternativas para garantizar la atención sin necesidad de trasladarlos a otro hospital.

Ciudad de panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que los 100 pacientes que actualmente reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Nephro Health tienen garantizada la continuidad de su atención. En caso que esta se incumpla, el Minsa cuenta con alternativas para asegurar el servicio continuo.

Así lo dieron a conocer este viernes las autoridades durante una reunión sostenida con un grupo de estos pacientes, ante informaciones difundidas en medios sobre un posible cierre del servicio.

El viceministro de Salud encargado, Julio Arosemena, y el equipo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud explicaron a los pacientes que el Minsa se encuentra a la espera de los descargos correspondientes por parte de la empresa Nephro Health Panamá, ante las irregularidades detectadas en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, luego de reiteradas inspecciones realizadas por la institución.

Arosemena aseguró que los pacientes que reciben tratamiento en esta clínica continuarán con sus sesiones de hemodiálisis y no serán trasladados al Hospital Santo Tomás.

Lo más importante para el Minsa es que los tratamientos de diálisis se sigan realizando sin interrupción”, — Víctor Díaz - Director de Provisión de Servicios de Salud

En caso de que la empresa no presente los descargos correspondientes o no se logre resolver la situación contractual, el Minsa cuenta con cuatro clínicas y centros de hemodiálisis ubicados en diferentes puntos de la ciudad capital, donde los pacientes podrán continuar sus tratamientos, de acuerdo con las alternativas que se establezcan.

Entre las condiciones contempladas en el contrato de prestación del servicio de hemodiálisis se encuentra la disponibilidad permanente de una ambulancia propia de la empresa, con un técnico en urgencias médicas y un operador de vehículos de emergencias médicas durante toda la jornada de atención de los pacientes.

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Además, el servicio contempla la disponibilidad de profesionales de psicología, enfermería y nutrición, como parte del abordaje integral de los pacientes.